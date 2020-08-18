На Московском проспекте в Брянске «Жигули» врезались в автобус

На Московском проспекте в Брянске в ДТП с участием автобуса и автомобиля ВАЗ пятой модели пострадала пожилая пассажирка автобуса. Об этом во вторник сообщило УМВД по Брянской области.

По предварительной информации, водитель «пятерки» 19 лет, который ехал от улицы Калинина в направлении Чкалова, при перестроении из среднего ряда в правый зацепил двигавшийся в ту же сторону автобус «Фиат Дукато», которым управлял водитель 29 лет.

В аварии пострадала пассажирка автобуса 60 лет. Медики диагностировали у нее ушиб колена и назначили лечение. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.