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В Севском районе со стройплощадки украли 90 металлических изделий

26 августа 14:35 Происшествия
В Севском районе со стройплощадки украли 90 металлических изделий
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В Севском районе с неохраняемой территории украли металлические изделия, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Территории никем не охранялась и не контролировалась камерами наблюдения. Промажу изделий обнаружил инженер.

После недолгих поисков поймали двух подозреваемых. Ими оказались местные жители, которые устроились на подработку на местном объекте. Они три раза проникали на территорию, крали металл и сдавали его в пункт приема. Таким способом им удалось заработать более трех тысяч рублей.

За такой способ заработка подозреваемые могут отправиться в тюрьму на пять лет.

Напомним, двое жителей областного центра украли 65 кг рельсовых накладок.

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