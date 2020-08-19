АО «Чистая планета»: На Брянщине набирает популярность раздельный сбор отходов

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что большинство отходов – это не мусор, а вторсырье, которое может быть повторно переработано. А значит, не будет отправлено на захоронение на полигон и не принесет вреда окружающей среде и нашему здоровью. Поэтому разделять отходы – это жизненно необходимо.
— Жители Брянска и районов области поддержали федеральный проект по раздельному сбору отходов и активно стали сортировать мусор и складывать полезные фракции в специальные контейнеры для вторсырья. Благодаря этому в регионе значительно снизилось количество отходов, которые раньше захоранивались на полигонах. Многие брянцы уже задумались о разумном потреблении, решили внести свой личный вклад в сохранение нашей планеты, стали более бережно относиться к окружающей среде, в которой они живут, и к собственному здоровью. И это правильный выбор. Потому что, разделяя отходы, мы сможем сохранить чистый воздух, землю и воду для следующих поколений, — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает жителям Брянской области, что можно складировать в специальные сетчатые контейнеры для вторсырья:
В накопители для пластика:
— полиэтиленовые упаковочные пакеты;
— пищевая пленка;
— пластиковые бутылки и крышки;
— полимерная упаковка.
В контейнеры для макулатуры:
— журналы;
— газеты;
— писчая бумага и письма;
— тетради;
— рекламные проспекты;
— книги;
— картонная упаковка.
В общие накопители для вторсырья синего цвета, установленные в районах области, нужно складывать:
— макулатуру, подлежащую переработке;
— жестяные банки;
— стеклотару;
— пластиковую упаковку.
Что не подлежит переработке:
— бумага для фото;
— бумага для выпечки;
— калька;
— обои;
— лотки для яиц;
— ламинированная бумага;
— втулки от туалетной бумаги;
— все виды салфеток;
— сигаретные пачки;
— ТетраПак;
— фольгированный пластик (упаковка от чипсов, внутри зеркальная),
— трубочки,
— фантики от конфет,
— глянцевая картонная упаковка с тонким слоем пластика, одноразовые стаканы.
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