В Брянске затопило новую дорогу на улице 22 Партсъезда

Участник сообщества «Made in Bryansk. Сделано в Брянске» во ВКонтакте опубликовал фотографию огромной лужи на отремонтированной проезжей части по улице 22 Партсъезда.
«Еще не было нормального дождя, а лужа на 22-ом съезде КПСС уже стоит, и это после такого дорогостоящиго ремонта всей трассы! Понятно, что асфальт здесь еще не уложен, но видно сразу, что власти забыли включить в реконструкцию дороги ливневую канализацию, благодаря которой новый асфальт прослужил бы не 1-2 года, а все 10-15 лет, но это не выгодно», — написал он.
Один из комментаторов предположил, что дело не в проекте, а в исполнении, и раскритиковал подрядчика: «Доказательства — это Литейная на которой асфальт и полугода не продержался, а на повороте на ул. Медведева так вообще траншею оставили. На газонах оставляют строительный мусор, крошку асфальта, выкорчевыные пни и т.п.; съезды не доделаны. Ливневки только в мечтах».
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