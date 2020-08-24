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В Брянске затопило новую дорогу на улице 22 Партсъезда

24 августа 08:24 Лента новостей
В Брянске затопило новую дорогу на улице 22 Партсъезда
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Участник сообщества «Made in Bryansk. Сделано в Брянске» во ВКонтакте опубликовал фотографию огромной лужи на отремонтированной проезжей части по улице 22 Партсъезда.

«Еще не было нормального дождя, а лужа на 22-ом съезде КПСС уже стоит, и это после такого дорогостоящиго ремонта всей трассы! Понятно, что асфальт здесь еще не уложен, но видно сразу, что власти забыли включить в реконструкцию дороги ливневую канализацию, благодаря которой новый асфальт прослужил бы не 1-2 года, а все 10-15 лет, но это не выгодно», — написал он.

Один из комментаторов предположил, что дело не в проекте, а в исполнении, и раскритиковал подрядчика: «Доказательства — это Литейная на которой асфальт и полугода не продержался, а на повороте на ул. Медведева так вообще траншею оставили. На газонах оставляют строительный мусор, крошку асфальта, выкорчевыные пни и т.п.; съезды не доделаны. Ливневки только в мечтах».

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Компании вносят значимый вклад в их развитие, обеспечивая надежное и качественное электроснабжение, создавая мощности для новых производств, объектов социальной сферы и жилищного строительства, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства, активно участвуя в социально значимых акциях и мероприятиях. Мы системно занимаемся минимизацией негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, строго контролируем соблюдение всех норм и требований в данной сфере. Отрадно, что наши усилия получили высокую оценку со стороны экспертного сообщества. Мы намерены и в дальнейшее повышать эффективность деятельности на всех перечисленных направлениях» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. В первом полугодии 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» направили на реализацию Программы обеспечения экологической безопасности около 30 миллионов рублей. Компании реализуют порядка 50 природоохранных мероприятий, направленных на  обеспечение экологически сбалансированного развития электроэнергетики, охрану и рациональное использование природных ресурсов, обеспечение  безопасности объектов животного мира. В их числе – замена электрооборудования на современные образцы, обладающие повышенными показателями экологичности, надежности,  долговечности; системный контроль содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок;  благоустройство и озеленение территории предприятий. В январе-июне «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приобретены и установлены на опорах воздушных линий около 12 тысяч специальных птицезащитных устройств. В общей сложности в течение года на выполнение экологических мероприятий энергокомпании планируют направить более 90 миллионов рублей. 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По объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» регулярно входят в число крупнейших налогоплательщиков в своих регионах. С начала года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализовали целый ряд социально и общественно значимых инициатив. Одной из крупнейших в их ряду стало создание и развитие в компаниях в период пандемии коронавируса масштабного волонтерского движения. Волонтерские штабы, открывшиеся в начале апреля во всех 20 филиалах Обществ, объединили более 500 добровольцев и были оперативно интегрированы в работу региональных волонтерских штабов в рамках общероссийского движения #МыВместе. Добровольцы-энергетики оказывают помощь всем жителям регионов присутствия компаний, которые в этом нуждаются. В общей сложности ею уже воспользовались около 2500 человек. Кроме того, они активно участвуют в акциях, направленных на благоустройство и поддержание благополучного экологического состояния историко-культурных и памятных объектов. Так, в канун празднования 75-летия Великой Победы волонтеры «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» благоустроили и привели в порядок 249 памятников, мемориалов и мест захоронений участников Великой Отечественной войны. В настоящее время они продолжают шефствовать над ними. Активно участвуют волонтеры энергокомпаний и в других социально значимых федеральных, региональных и корпоративных проектах экологической направленности.

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