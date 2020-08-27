Зам областного прокуратора провел личный прием в Брянском районе

По всем обращениям будут проведены проверки, а если появятся основания — меру прокурорского реагирования.

Заместитель прокурора Брянщины Руслан Коберник провел личный прием жителей Брянского района. Как сообщила накануне пресс-служба областной прокуратуры, у него на приеме побывало три человека.

В Смоленске пройдет световое шоу в честь окончания Второй мировой войны 3 сентября в Смоленске и еще шести российских городах пройдет световое шоу в честь окончания Второй мировой войны, сообщает интернет-портал «Рабочий путь». Три часа, с 21:00 до полуночи, в Великом Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Туле и Хабаровске пройдет световое шоу «Борьба за победу». Мероприятие посвящено окончанию Второй мировой войны и победой советских войск над

Железнодорожники напомнят школьникам правила безопасности в начале нового учебного года В начале нового учебного года смоленские железнодорожники напомнят школьникам и студентам правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. С 31 августа по 30 сентября в ходе акции «Детям – безопасную железную дорогу!» специалисты МЖД проведут уроки безопасности в учебных заведениях, для наглядности покажут видеоролики и раздадут специальные памятки. Особое внимание будет уделяться школам, расположенным рядом с

В Смоленском районе столкнулись тягач и «УАЗ Пикап» 26 августа около девяти часов вечера в Смоленском районе столкнулись «УАЗ 23632 Пикап» и тягач Scania G400. 56-летний водитель «УАЗа» не выбрал соответствующую скорость движения и врезался в тягач Scania G400 с полуприцепом KASSBOHRER STB, за рулем которого сидел водитель 35 лет. В результате ДТП сильно пострадал отечественный «УАЗ», а также сам водитель. В ведомстве

Смоленские таможенники не пустили в Россию зараженные розы Смоленские пограничники не пропустили на территории Смоленской области срез импортных роз, зараженных опасным карантинным вредителем, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинного вредителя, когда осматривали партию из 300 роз. Оказалось, что розы из Республики Беларусь заражены западным калифорнийским трипсом. Зараженные цветы, которые могли распространить на территории России вредное

На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста