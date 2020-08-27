Брянские автоинспекторы продолжают акцию «Юный пешеход»

Инспекторы ГИБДД на Брянщине продолжают акцию «Юный пешеход». Как сообщает региональное УМВД, цель акции — привлечь внимание как юных, атк и взрослых участников движения к вопросам безопасности на дорогах. Для этого они, в частности, раздают пешеходам яркие листовки, которые доступно разъясняют основные правила безопасности на дороге.

Полицейские также проводят с детьми профилактические беседы, в которых напоминают, что прежде чем пересекать проезжую часть даже на зеленый свет, надо убедиться, что все водители заметили пешехода и прекратили движение. А чтобы быть более заместными на дороге в темноте, рекомендутют использовать светоотражающие элементы на одежде.

Передвигаться по проезжей части юные велосипедисты вправе только с 14 лет. При этом они должны подавать сигналы рукой при повороте, торможении и остановке и пользоваться защитной экипировкой на случай падения.

Сотрудники ГИБДД с помощью трафарета вместе с детьми обновляют памятки, которые были в преддверье учебного года нанесены на тротуары возле школ.