Из-за футбольных матчей в Брянске ограничат движение

Ограничения будут действовать в Советском районе.

В Брянске ограничат движение транспорта на время проведения домашних матчей ФК «Динамо».

Как сообщает городская администрация, остановку и парковку запретят с 8.00 и до окончания матча 1, 12, 26 и 30 августа, 5, 9, 19 и 27 сентября, 9, 17 и 28 октября, 7, 15, 25 и 29 ноября 2020 года, а также 10, 20 и 28 марта, 7, 17 и 28 апреля и 8 мая 2021 года.

Ограничения будут действовать у стадиона «Динамо», по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Исключение сделают для машин оперативных служб.