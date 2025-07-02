Юные брянские шахматисты завоевали пять наград на фестивале «Проходная пешка». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл этап всероссийского шахматного фестиваля «Проходная пешка». Участвовали в соревнованиях 116 участников из Брянской, Смоленской, Орловской, Оренбургской областей и Луганской народной республики в возрасте до 13 лет.

Среди самых юных шахматистом побелк одержал брянец Александр Вайтекунас. Сергей Конюшенко и Вера Родина стали первыми в категории 10-11 лет. Среди мальчиков 2013–2014 года рождения главный приз достался брянцы Максиму Ерофеенкову. «Золото» среди самых старших участников забрали Олег Черваков и Александра Москаленко из Брянская область.

Кроме того, гроссмейстеры Александр Даниный и Андреей Луневой из Орловской области провели сеансы одновременной игры с 33 участниками. Шестеро сыграли вничью. Все участники получили памятные подарки и шахматные книги с автографами.