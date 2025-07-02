Брянские судомоделисты завоевали «золото» чемпионата России
Брянские судомоделисты завоевали «золото» чемпионата и первенства Россиия. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Брянске в конце июня прошли чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных кордовых моделей. За медали боролись спортсмены из Москвы, Челябинской, Брянской, Калужской областей, Донецкой народной Республики, Республики Северная Осетия- Алания и Приморского края.
На чемпионате России в командном зачёте первой стала сборная Брянской области. Призёрами турнира стали мастер спорта международного класса Владимир Касьян и мастер спорта Дмитрий Шарденков.
На первенстве страны юные судомоделисты Брянской области такое заняли первое общекомандное место. Они завоевали пять медалей.
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