Брянские судомоделисты завоевали «золото» чемпионата России

Брянские судомоделисты завоевали «золото» чемпионата и первенства Россиия. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске в конце июня прошли чемпионат и первенство России по судомодельному спорту в классах скоростных кордовых моделей. За медали боролись спортсмены из Москвы, Челябинской, Брянской, Калужской областей, Донецкой народной Республики, Республики Северная Осетия- Алания и Приморского края.

На чемпионате России в командном зачёте первой стала сборная Брянской области. Призёрами турнира стали мастер спорта международного класса Владимир Касьян и мастер спорта Дмитрий Шарденков.

На первенстве страны юные судомоделисты Брянской области такое заняли первое общекомандное место. Они завоевали пять медалей.