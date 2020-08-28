Брянский депутат Иванов рассказал о событиях в Беларуси

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в своем Телеграм-канале проанализировал происходящие после выборов президента Беларуси события.

Приводим полный текст из Телеграм-канала Михаила Иванова.

Русская партия в Белоруссии

События в Белоруссии заставляют очередной раз вспомнить заветы известного польско-американского геостратега и русофоба Збигнева Бжезинского. В своей книге «Великая шахматная доска: главенство Америки и его геостратегические императивы» гроссмейстер Бжезинский описал основные геополитические дебюты, которые на постсоветском пространстве разыгрываются и сегодня.

Если прибегнуть к шахматным аналогиям, то белорусский сценарий чем-то напоминает гамбит Эванса. Он призван не дать королю черных совершить рокировку и преследует цель получения превосходства над оппонентом активной игрой на центральных клетках. Успешное развитие гамбита обуславливает поражение черных, ведь у белых открывается так много линий для атаки, что черным, как правило, не удается отбить их все.

В нашем случае белыми играют западные спецслужбы, черными – президент Белоруссии Лукашенко. Как мы понимаем, протест организован выпестованными Западом активистами и в случае его успешного развития грозит Белоруссии повторением украинского сценария, насаждением ультранационализма и русофобии. Наглядное тому свидетельство – связи «домохозяйки» Тихановской с крупной британской НКО «Chernobyl Children’s lifeline», и кровавым кардиналом неоконов Бернаром Анри Леви – большим специалистом по информационно-политическому обеспечению оранжевых революций.

Белорусский батька хоть и не великий гроссмейстер, но при помощи России, кажется, смог переломить оранжевый сценарий, достигнув тактических успехов, однако стратегически политическая ситуация в братской республике остается нестабильной. Обусловлено это, разумеется, политикой «многовекторности», суть которой по-мужицки проста. В политическом плане, Лукашенко заигрывает с Западом, позволяя иностранным общественно-политическим и религиозным организациям вести идеологическую работу на территории республики, дружба же с Россией сводится в основном к заверениям в дружбе и братской любви, ловко обмениваемым на бонусы для белорусской экономики.

Подобная схема длительное время была рабочей, но сегодня, в условиях турбулентности мировых политических процессов, дает явный сбой. Следовать ей дальше не выйдет, потому как подобных подход не решает проблему, а лишь усугубляет её, оттягивая развязку, которая с каждым годом становится все более опасной не только для Лукашенко, но и для всех белорусов.

Для того, чтобы переломить ситуацию, и белорусскому президенту, и руководству России предстоит скорректировать свою политику. Экономическую помощь Белоруссии стоит оказывать не в обмен на красивые слова, а в обмен на нужные братским народам вещи: Лукашенко должен дать зеленый свет для НКО и политических сил, однозначно ориентированных на более тесную интеграцию с Россией. Вдобавок России нужно активнее вести работу по подготовке пророссийски настроенных активистов и выстраивать отношения не только с Лукашенко и белорусскими элитами, но и с гражданским обществом республики, как это делают наши западные оппоненты.

Только такой подход сможет со временем переломить опасную ситуацию, в противном же случае через какое-то время белорусские протесты повторятся вновь и их исход не будет радостным ни для Белоруссии, ни для России.