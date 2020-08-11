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Прямой эфир брянского губернатора в Инстаграме перенесли на вечер

11 августа 13:20 Политика
Прямой эфир брянского губернатора в Инстаграме перенесли на вечер
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Сегодня, 11 августа, губернатор Брянской области Александр Богомаз выйдет в прямой эфир на  Инстаграм, сообщает руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Глава региона даст интервью обсудит с Дарьей Кислициной обстановку с коронавирусной инфекцией, меры профилактики и состояние системы здравоохранения региона.

Прямой эфир начнется в 18:00.

Ранее мы сообщили, что эфир должен был состояться в 14:00. Однако позже стало изветсно о его переносе.

Посмотреть эфир брянского губернатора желающие смогут по ссылке.

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