Прямой эфир брянского губернатора в Инстаграме перенесли на вечер

Ранее мы сообщили , что эфир должен был состояться в 14:00. Однако позже стало изветсно о его переносе.

Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт Карта «Прибыль» Банка УРАЛСИБ возглавила рейтинг лучших доходных карт августа, опубликованный порталом Банки.ру. Аналитики собрали Топ-5 лучших предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий. «По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На

Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД снизилось более чем на 40 % за 7 месяцев 2020 года С начала 2020 года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами получения травм являются хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть

Сквер около Дома культуры «Сортировка» благоустроят в 2021 году В 2021 году в Смоленске преобразят сквер козле Дкультуры «Сортировка», сообщает пресс-служба городской администрации. Специалисты уже приступили к подготовке дизайн-проекта. К концу 2020 года станет известно, какой подрядчик будет работать над благоустройством сквера. Представители администрации и жители микрорайона обсудили предстоящие изменения. Также к ним присоединились представители урбанистических сообществ. Они провели встречу, где обсудили, как сделать

На улицах Смоленска проходит деконструкция рекламных конструкций Улицы Смоленска очистили от незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает пресс-служба городской администрации. В администрацию города обратились неравнодушные местные жители. Они пожаловались на рекламу на фасадах домов №2/37 по улице Петра Алексеева и №43 по улице Рыленкова. Оказалось, что более 30 рекламных конструкций было запрещено размещать на фасадах домов. За два дня с домов областного центра

Смолянин накопил 190 тысяч рублей долга по алиментам перед сыном Смолянин не платил алименты и скрывался от приставов, но в итоге все равно вспомнил о своих родительских обязанностях, когда его отправили на обязательные работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Мужчина исправно финансово помогал сыну. Спустя время он решил перестать отдавать деньги на содержание ребенка, поэтому бывшая супруга решила обратиться к судебным приставам, чтобы