Вадим Деньгин из ЛДПР может стать новым брянским сенатором

Он вошел в список губернатора Александра Богомаза.

Первому заместителю руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ Вадиму Деньгину прочат пост сенатора от Брянской области.

39-летний Деньгин стал одним из кандидатов, вошедших в так называемый список губернатора Александра Богомаза, который примет участие в выборах главы региона 13 сентября. Шансы и Богомаза, и Деньгина эксперты оценивают как высокие. Таким образом Вадим Деньгин может сменить нынешнего брянского сенатора Сергея Калашникова, занимавшего этот пост с 2015 года.

Помимо Деньгина, в губернаторский список возможных представителей региона в Совете Федерации вошли руководитель Брянского коронавирусного госпиталя Сергей Галаганов и депутат областной Думы Людмила Журавлева.