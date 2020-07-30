Брянцы стали реже жаловаться на мусор

Вывоз отходов в регионе контролируют с помощью ГЛОНАСС.

В Брянской области значительно сократилось количество жалоб на переполнение контейнеров и нарушение графика вывоза.

Об этом сообщает АО «Чистая планета» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области.

«Мы пришли к такому выводу, проанализировав обращения жителей, которые поступают в колл-центр АО «Чистая планета». По сравнению с январем (периодом новогодних праздников) и мартом (началом введения режима самоизоляции из-за пандемии) – самых горячих периодов в этом году – значительно сократились количество звонков жителей с жалобами на переполнение накопителей для мусора на площадках общего пользования или нарушение графика вывоза отходов. Сейчас такие звонки – единичные», – рассказал генеральный директор компании Владимир Чашников.

По его словам, причина несвоевременного вывоза в этих случаях – поломка техники у перевозчика или невозможность подъезда к контейнерной площадке из-за неудачной парковки во дворах многоэтажек.

Транспортные компании сейчас вывозят отходы без сбоев. Движение мусоровозов контролируют с помощью ГЛОНАСС.

Всего за семь месяцев этого года сотрудники колл-центра регионального оператора по обращению с ТКО приняли около 50 тысяч звонков от брянцев. Большинство из них касались перерасчета.

В «Чистой планете» также напомнили: получить консультацию по вопросу начислений, предоставления перерасчета или сообщить о несвоевременном вывозе отходов можно по телефону +7 (4832) 60-64-44.