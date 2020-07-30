Брянские школьники начнут учиться очно с 1 Сентября

В школах будут соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры безопасности.

В среду, 29 июля, президент Владимир Путин провел видеосовещание, главной темой которого стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране.

В ходе совещания заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в российских школах учебный год начнется 1 Сентября. В День знаний пройдут традиционные линейки.

Также к обучению с 1 Сентября готовы 92% вузов страны, остальные начнут учебный год с 14 сентября.

Во всех учебных заведениях будут соблюдаться требования Роспотребнадзора в период пандемии, включая термометрию, антисептическую обработку рук и дезинфекцию.

Напомним, ранее о возвращении школ к привычному формату работы сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

На 29 июля в Брянской области зарегистрировано 7305 заболевших коронавирусом.