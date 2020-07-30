Еще 30 новых заболевших COVID-19 обнаружили на Брянщине

Региональный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса в Брянской области сегодня, 25 июля.

За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 30 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 7194 жителя региона.

Выздоровели еще 36 человек. Так, число выздоровевших достигло 5721.

35 человек не смогли побороть коронавирус и умерли.

Больше всего заболевших в Брянске. Там коронавирус подтвердился у 3008 человек. Меньше всего инфицированных обнаружили в Злынковском районе – 22 больных.

Напомним, вчера, 24 июля, коронавирус диагностировали у 23 брянцев.