Начальнику саратовской полиции присвоили звание «Почетный гражданин города Брянска»

Сегодня, 24 июля, перед началом 16-го заседания регионального заксобрания начальнику ГУ МВД России по Саратовской области было присвоено звание «Почетный гражданин города Брянска». Об этом сообщила пресс-служба Брянской областной думы.

Николаю Трифонову вручили нагрудный знак, ленту, диплом и удостоверение. Регалии вручала глава города Марина Дбар.

Николай Иванович Трифонов родился в селе Бобровня Дубровского района. После окончания школы работал на производстве, затем проходил службу в пограничных войсках, закончил вечернее отделение Всесоюзного заочного политехнического института, работал на различных должностях в ВЛКСМ. В 1987 году поступил на службу в органы внутренних дел.

Окончив в 1998 году Академию управления МВД России, он трудился заместителем начальника по политической части ОВД Трубчевского района, начальником милиции общественной безопасности УВД Брянской области, заместителем начальника Департамента охраны общественного порядка МВД России, возглавлял Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области. С 9 февраля 2018 года Трифонов назначен начальником Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области.

За годы службы 12 раз находился в командировках на территории Чеченской республики. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степенями, нагрудными знаками «Почетный сотрудник МВД» и «За доблесть в службе». Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22 февраля 2019 года Трифонову Николаю Ивановичу присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции.