Подрядчик завершил капремонт Севской улицы Брянска на 80%

Готовность капитального ремонта участка улицы Севской между Транспортной и Дзержинского в Фокинском районе оценивается в 80%. Как сообщает мэрия Брянска, подрядчик завершает укладку верхнего слоя асфальта и установил светодиодное освещение на участке длиной 1 км. Светильники уже полностью в рабочем состоянии.

Ранее рабочие подсыпали дорожное полотно щебнем и уложили выравнивающий слой асфальта.

На очереди асфальтирование съездов, благоустройство тротуарову военкомата и железнодорожного техникума, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Стоимость работ составляет 10 млн рублей.

Всего в Брянске в этом году капитально отремонтируют 32 км городских улиц, на это выдлелено 760 млн рублей.