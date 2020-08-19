Региональный оперштаб рассказал о медике, противостоящем коронавирусу

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом на Брянщине в среду рассказал об одном из брянских врачей, которые находятся на передовой противостояния инфекции. Героем рассказа стал заведующий одного из коронавирусных госпиталей, открытых в регионе, Сергей Галаганов.

В его подчинении находились 60 врачей и 150 медсестер. Вместе с ними доктор каждый день работал в красной зоне госпиталя в полном защитном облачении — несоклько пар перчаток, противочумной костюм, специальные бахилы.

По основной медицинской специализации Сергей Галаганов малоинвазивный хирург и намерен вернуться к ней после окончательной победы над инфекцией.

Его жена также врач, она заведует эндокринологическим отделеним областной детской больницы. У супругов трое детей.