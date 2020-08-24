Режиссер с Брянщины сняла фильм о малолетних узниках концлагерей

В числе ее работ фильмы «Соната ля минор» и «Дон Кихот Деснянский», посвященные Валентину Динабурскому. Она также сняла ленту о восстановлении Николо-Одринского монастыря и матушке Мариам.

Переезд 320 км в городе Сафоново в Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта 25, 26 и 28 августа 25 и 26 августа с 09:00 до 17:00, 28 августа с 09:00 до 18:00 на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная Подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного

В Руднянском районе из подъезда украли планшетный компьютер В Руднянском районе из подъезда украли планшетный компьютер за две тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Женщина рассказала, что забыла планшет в подъезде, а когда вернулась, его на месте уже не было. Подозреваемым оказался ранее судимый житель поселка Голынки 1996 года рождения. Так. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «кража». Если

Более 400 тысяч смолян пройдут вакцинацию в 2020 году С 7 августа в Смоленской области возобновились медицинские осмотры, диспансеризация и вакцинация населения, сообщает пресс-служба администрации региона. Так, до конца 2020 года более 246 тысяч взрослых и 112 тысяч юных смолян должны пройти профилактические осмотры. Привить планируется более 460 тысяч человек – 380 тысяч взрослых и более 80 тысяч детей. Кроме того, вакцинацию должны пройти

Житель Угры с косой угрожал убить бывшую возлюбленную Житель Угры стал фигурантом уголовного дела после того, как поругался с бывшей сожительницей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. В дом к жительнице Угры пришел бывший возлюбленный. До этого бывшие сожители поругались, и мужчина вернулся, чтобы помириться. Женщина отказалась мириться, и мужчина схватил косу и начал угрожать убийством. Подозреваемый хотел припугнуть свою бывшую. За

38-летнего жителя Сычевки поймали за кражу велосипеда У жительницы Сычевки украли велосипед за 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Местная жительница рассказала, что оставил велосипед на лестничной клетке в подъезде своего дома. Велосипед не был ничем защищен, поэтому утром женщина обнаружила, что ее велосипед за 15 тысяч рублей пропал. Подозрения пали на ранее судимого 38-летнего местного жителя. Подозреваемый