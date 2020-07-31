В 2020 году в Фокинском районе Брянска появится бассейн
Коробка здания готова на 70%.
В этом году примет посетителей первый в Фокинском районе плавательный бассейн. 25-метровый бассейн возводят на стадионе «Юность».
Как сообщает городская администрация, коробка здания уже готова на 70%. Строители завершают кирпичную кладку и установку металлоконструкций, наполовину выполнены сантехнические работы, ведется монтаж кровельных панелей.
На следующей неделе рабочие начнут монтировать каркасную конструкцию, куда впоследствии установят чашу бассейна. Чашу под заказ изготовила московская компания.
Ежедневно на строительстве бассейна трудятся 45 человек и не менее шести единиц техники.
Читайте также
Новости регионов
Экс-руководитель предприятия в Смоленске оштрафован за налоговое преступление
Бывший руководитель муниципального унитарного предприятия признан виновным в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. С апреля по июль 20189 года бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 7,8 млн рублей. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств,
На улице Николаева в Смоленске обустраивают пешеходные дорожки
На улице Николаева в Смоленске продолжается ремонт тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек, меняют трамвайные пути и обновляют проезжую часть. На некоторых участках уложена плитка, чтобы горожане могли спокойно ходить по улице. Однако, в ведомстве отмечают, что ремонт еще не закончен. Перед введением объекта в эксплуатацию объект примет комиссия. После окончания
Число выздоровевших от коронавируса смолян превысило 4000 человек
В Смоленской области выявили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 31 июля. С начала пандемии 5656 смолян получили положительный результат на тест на коронавирус. Выздороветь удалось 4102 жителям региона. Из них 99 человек полностью вылечились от коронавируса в прошедший день. 101 смолянин, у которых диагностировали коронавирус, умер. За минувшие сутки умерли
Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании
Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов. В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.
В смоленских парках ремонтируют скамейки и урны
Рабочие благоустроили три парка Смоленска, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы прошли в сквере у кинотеатра «Октябрь», парке Пионеров и мемориале по проезду «Маршала Конева». Рабочие отремонтировали скамейки и урны. Кроме того на улицах Фрунзе, Кутузова, Лавочкина, Крупской (в районе домов 53,55,57,59,61,61А), Витебском шоссе, бульваре Гагарина рабочие привели в порядок траву. На Досуговском шоссе и Водяном
Еще 108 смолян, которые болели коронавирусом, вылечились
В Смоленской области выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 30 июля. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 5633 человек. 4003 смолян прошли лечение и выздоровели. Число выздоровевших (108) за сутки в четыре раза превысило число новых случаев. За минувшие сутки умерли еще три смолянина, у которых ранее подтвердился коронавирус.