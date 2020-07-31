В 2020 году в Фокинском районе Брянска появится бассейн

Коробка здания готова на 70%.

В этом году примет посетителей первый в Фокинском районе плавательный бассейн. 25-метровый бассейн возводят на стадионе «Юность».

Как сообщает городская администрация, коробка здания уже готова на 70%. Строители завершают кирпичную кладку и установку металлоконструкций, наполовину выполнены сантехнические работы, ведется монтаж кровельных панелей.

На следующей неделе рабочие начнут монтировать каркасную конструкцию, куда впоследствии установят чашу бассейна. Чашу под заказ изготовила московская компания.

Ежедневно на строительстве бассейна трудятся 45 человек и не менее шести единиц техники.