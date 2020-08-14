В Брянске рабочие закрашивают граффити на проходной Стальзавода

В группе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте участники обсуждают ситуацию с граффити на заборе Стальзавода. Автор публикации на эту тему выложила в паблик фотографию рабочих, которые закрашивают «наскальную живопись» на ограждении предприятия. И спрашивает, что думают по этому поводу участники.

Мнения комментаторов разделились. Большинство склоняются к тому, что если рисунки низкого качества, то такие не жалко и закрасить, а если приличные, то пусть бы были. Многие также считают, что граффити — это лучше, чем серый безликий забор или же расписанный нецензурными словами, и отмечают, что в последнее время в городе появились настоящие произведения искусства, которые впору называть уличными картинами, а не граффити.

«У забора есть хозяин и если это ему не нравится, то наше мнение не имеет значения. Вы же не будете выкладывать подобный пост, если вам ночью также раскрасят вашу стена частного дома или авто, просто будете писать заявление, ведь так? А если это вам ппонравилось, то вы оставите. Так и тут. Закрашивают, значит, не понравилось», — написал один из участников.