В Брянской области построят новую трассу «Меридиан»

Губернатор Брянской области на своей официальной странице во ВКонтакте рассказал о строительстве новой трассы «Меридиан».

«Меридиан» — часть международного проекта по строительству дороги от Шанхая до Гамбурга, общая протяженность которой составляет 8445 км.

Длина российского отрезка будет составлять 2 тысячи километров. Трассу будет четырехполосной. По всей протяженности дороги рабочие проведут около 50 съездов на дороги регионального и местного значения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в этом году возможна реализация этого проекта.

Напомним, на улице Горбатова в Брянске появится новая дорога протяженностью 450 метров.