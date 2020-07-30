В День ВМФ по брянской Десне проплыл «алкоплот»

Свой «маленький плот», сбитый из обычных досок, горожане назвали «Бухлоходом».

В Брянске шестеро друзей необычным способом отметили День Военно-морского флота. 26 июня брянцы сплавились по Десне на самодельном водном транспорте – мимо восторженных зрителей они проплыли на плоту, который носил имя «Бухлоход».

В пути компания весело проводила время и к вечеру благополучно пришвартовалась к берегу.

«Молодцы ребята, видели их на реке», «Ну, это по-брянски», «Умеют наши развлекаться», «Что бы сказал Юрий Лоза?» – комментируют в соцсетях горожане.