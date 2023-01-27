Брянские эксперты назвали экономический базис основой будущего малых городов

Брянские эксперты пришли к выводу, что будущее малых городов малых России городов зависит от экономической составляющей.

Брянские участники «Экспертного клуба» после публикации в «Российской газете» обсудили будущее малых городов на территории России. Автор статьи отметил, что они смогут достичь высоких экономических показателей и останутся точками формирования национальной идентичности.

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, воспринимать как единое целое все малые города нельзя.

«Каждый малый город обладает своими особенностями, и иногда эти особенности радикально отличают его от других населённых пунктов того же масштаба. Причём, речь не об истории и культурном наследии, а о роли города в народном хозяйстве страны. Эксперты Центробанка утверждают, что сохранение любой ценой экономически неэффективных малых городов и препятствование перетоку трудоспособного населения в крупные города может стоить России 2 – 3% экономического роста в год», – подчеркнул эксперт.

Егорушкин уверен, что экономически устойчивым город может стать не только за счёт промышленности, но и с помощью развития туризма.

«Таким образом, судьба каждого города определяется индивидуально, и определяется не волевыми решениями, а объективными обстоятельствами», – заключил эксперт.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников поддержал мысль коллеги по клубу.

«Возникший в петровские времена Липецк процветает, опираясь на свою промышленность. А его ровесник город Богатый из уездного быстро стал заштатным, побывал в Киевской, Белгородской, Курской губерниях а теперь является селом с сокращающимся населением», – поделился эксперт историческими данными.

Он добавил, что экономическая целесообразность является критерием развития любого города.

«Если город включён в экономическую жизнь страны, его, действительно, следует поддерживать, вкладываться в инфраструктуру. Городки, которые лишены экономического базиса, увы, обречены», – заключил Владимир Чашников.

Социальный предприниматель Руслан Егоров отметил, что каркас национального многообразия формируют жители малых городов.

«Национальная идентичность, как выражение русской аутентичности, всегда находила своё отражение в жизнеустройстве и быте малых городов. И потому так важно продолжать развитие такого формата муниципальных образований, в формате приоритетной направленности государственной политики страны, что позволит укрепить геополитический аспект её пространственной стабильности, в период беспрецедентного внешнего давления, а также укрепит её территориальные пространство», – подчеркнул эксперт.