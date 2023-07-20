Брянский машиностроительный завод отмечает юбилей

Брянский машиностроительный завод отметил 150 лет со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Брянский машиностроительный завод (БМЗ) был основан в 1873 году по разрешению императора Александра II. 20 июля 2023 года предприятие отметило 150-летний юбилей.

Завод выпускает грузовые магистральные тепловоз и маневровые локомотивы. Работают на предприятии более 3200 человек.

В год БМЗ может выпускать 240 маневровых тепловозов и 300 секций магистральных локомотивов. В прошло году завод получил сертификат на серийное производство новейшего маневрового тепловоза ТЭМ23, а также выпустил новый грузовой магистральный локомотив 3ТЭ28.

В 2023 году коллектив завода награжден почетным знаком РФ «За успехи в труде». В честь юбилея более 90 сотрудников получили награды. В том числе шестеро отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Марка Вашего предприятия хорошо известна в нашей стране и далеко за её пределами. Благодаря таланту конструкторов, мастерству инженеров, техников и рабочих Брянский машиностроительный завод производит надежную высококачественную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом у российских и зарубежных потребителей. Ваш дружный коллектив управленцев и специалистов, привлекая талантливую молодежь, успешно работает над созданием новых, более совершенных машин, активно внедряя инновационные проекты железнодорожной техники», – поздравил коллектив БМЗ глава Брянской городской администрации Александр Макаров.