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Брянский машиностроительный завод отмечает юбилей

2023, 20 июля 13:49 Экономика
Брянский машиностроительный завод отмечает юбилей
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Брянский машиностроительный завод отметил 150 лет со дня основания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

Брянский машиностроительный завод (БМЗ) был основан в 1873 году по разрешению императора Александра II.  20 июля 2023 года предприятие отметило 150-летний юбилей.   

Завод выпускает грузовые магистральные тепловоз и маневровые локомотивы. Работают на предприятии более 3200 человек.

В год БМЗ может выпускать 240 маневровых тепловозов и 300 секций магистральных локомотивов. В прошло году  завод получил сертификат на серийное производство новейшего маневрового тепловоза ТЭМ23,  а также выпустил новый грузовой магистральный локомотив 3ТЭ28.

В 2023 году коллектив завода награжден почетным знаком РФ «За успехи в труде». В честь юбилея более 90 сотрудников  получили награды. В том числе шестеро отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Марка Вашего предприятия хорошо известна в нашей стране и далеко за её пределами. Благодаря таланту конструкторов, мастерству инженеров, техников и рабочих Брянский машиностроительный завод производит надежную высококачественную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом у российских и зарубежных потребителей. Ваш дружный коллектив управленцев и специалистов, привлекая талантливую молодежь, успешно работает над созданием новых, более совершенных машин, активно внедряя инновационные проекты железнодорожной техники», – поздравил коллектив БМЗ глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

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