Город32

Брянское кафе отбилось от скандального иска о мишке Тедди

2021, 01 апреля 16:50 Экономика
Брянское кафе отбилось от скандального иска о мишке Тедди
Источник фото

Владелец авторских прав на игрушку судится с предпринимателями по всей стране.

Владелец кафе «Терраса» в ТРЦ «АэроПарк» в Брянске выиграл по делу о претензиях правообладателя на игрушечного медвежонка «Тэтти Тедди».

Дело по иску компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в размере 10 тысяч рублей к за нарушение исключительных прав рассмотрел Арбитражный суд Брянской области.

Как сообщили в суде, «Карт Бланш Гритингс Лимитед» является обладателем исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю» («А grey bear with a blue nose? The story of Me to You») медвежонка «Тэтти Тедди» («Tatty Teddy»).

Представитель компании заметил медвежонка с голубым носом в детской игровой зоне кафе «Терраса» на первом этаже «АэроПарка». В доказательство истец представил фото и видео, сделанные в кафе.

Однако брянский суд посчитал, что представитель компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» не представил доказательств того, что медвежонок принадлежит владельцу кафе.

Последний сослался на то, что игрушку забыл кто-то из посетителей. Впоследствии игрушку вернули владельцу на основании его письменного заявления.

В результате суд решил, что само по себе хранение игрушки не является самостоятельным способом использования произведения и не требует специального согласия правообладателя.

В удовлетворении иска компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» отказали.

Отметим, что аналогичными исками обладателя прав на медвежонка Тедди в последние годы столкнулись многие предприниматели в разных российских регионах.

Читайте также
В Брянске осудят молодого поджигателя белобережской мебельной фабрики
01 апреля 14:28
В Брянске осудят молодого поджигателя белобережской мебельной фабрики
В Брянске осудят женщину за нанесение смертельной раны сожителю ножом
01 апреля 13:13
В Брянске осудят женщину за нанесение смертельной раны сожителю ножом
В Сураже осудят пенсионера за приобретение и хранение оружия и наркотиков
01 апреля 12:29
В Сураже осудят пенсионера за приобретение и хранение оружия и наркотиков
Пенсионера из Гордеевского района осудят за убийство соседа топором
01 апреля 12:00
Пенсионера из Гордеевского района осудят за убийство соседа топором

Новости регионов

31.03.2021 15:09
Общественные организации и власти Смоленской области готовы включиться в борьбу с нелегальными сигаретами
Власти, правоохранители и общественные организации Смоленской области договорились активно взаимодействовать в борьбе с нелегальными сигаретами и использовать новые цифровые инструменты, сообщили на круглом столе «Борьба с нелегальным оборотом табачной продукции в 2021 году» в Общественной палате Смоленской области 30 марта, организованном в партнерстве с порталом «Стоп нелегальный табак». Представители Департамента промышленности и торговли Смоленской области,
31.03.2021 13:58
Центры занятости на пороге реформ
Депутаты облдумы поддержали изменения в Федеральный закон. Смоленские центры занятости, похоже, скоро будут работать в новом формате, Что позволит повысить качество предоставляемых ими услуг и, самое главное, существенно поможет тем, кто находится в поиске работы. Сегодня на разных уровнях обсуждаются изменения в Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», направленные на совершенствование функционирования всей
31.03.2021 13:56
Полна талантами Смоленская земля
В КВЦ им. Тенишевых прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина», что стало долгожданным и значимым событием в культурной жизни всего региона. Некоторое время назад творческое сообщество Смоленщины выступило с идеей выпустить антологию произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. Эту инициативу поддержали председатель областной Думы Игорь Ляхов и сенатор от Смоленской области Нина Куликовских. С их помощью
31.03.2021 13:38
По ставке 3%
Смоленские предприниматели могут получить льготный микрозаём на покупку франшизы. Такую возможность им предоставляет Областной фонд поддержки предпринимательства. Срок кредита – не более 3 лет, ставка – 3%, максимальная сумма – 2 млн рублей (при наличии залогового обеспечения), а если залога нет – 300 тысяч рублей. Заёмные средства можно использовать на первоначальный взнос, приобретение оборудования, техники,
31.03.2021 13:37
Проезд разрешён
В регионе отремонтируют десятки километров дорог. Состояние дорог – одна из актуальнейших и наболевших проблем, которая волнует всех без исключения жителей нашего региона, будь то пешеход или автолюбитель.  В наступившем году запланирован масштабный ремонт дорог, благодаря которому будут приведены в порядок десятки километров улиц, переулков и проездов в разных уголках Смоленщины. Часть работ будет сделана
31.03.2021 12:44
Нить, связующая поколения
В Смоленске прошла презентация книги «Связь поколений. Литературная Смоленщина». В свет вышла антология произведений современной смоленской героико-патриотической литературы. На минувшей неделе издание представили в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Книга «Связь поколений. Литературная Смоленщина» издана по инициативе смоленских поэтов и писателей в рамках проекта «Единой России» «Связь поколений». На мероприятии встретились люди неравнодушные к литературе и

Актуальные темы

Общество
В Брянске пациентка пожаловалась на врача-садиста
Происшествия
Пассажирка «ВАЗа» погибла при обгоне на брянской трассе
Общество
Сыну бывшего брянского вице-губернатора Резунова на год сократили срок
Общество
В крупнейшей больнице Брянска не хватает врачей
Политика
Светлану Бледнову назначили главой Володарского района Брянска

Новости партнёров

Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.
Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы о разъяснении некоторых положений Федерального закона «О рекламе» относительно рекламы финансовых услуг.

Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»
Почти полмиллиона абонентов «Ростелекома» в ЦФО подключили сервис «Гарантия плюс»

Количество абонентов услуги «Гарантия плюс» от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе достигло 500 тысяч.

Новые светодиодные светильники установили на пассажирских платформах станции Новозыбков 
Новые светодиодные светильники установили на пассажирских платформах станции Новозыбков 

На пассажирских платформах станции Новозыбков Брянской области  установили новые светодиодные светильники взамен люминисцентных. По сравнению с лампами, применявшимися в осветительных приборах ранее, новые светильники имеют высокую светоотдачу, больший срок службы, за счет низкого энергопотребления позволяют экономить электроэнергию более чем в 3 раза. Применение светодиодов обеспечивает высокий уровень освещённости платформ в тёмное время суток, способствует улучшению видимости и повышению комфорта для пассажиров.

Брянскэнерго выявило более 400 фактов хищения электроэнергии в 2020 году
Брянскэнерго выявило более 400 фактов хищения электроэнергии в 2020 году

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет системную работу по выявлению и пресечению фактов безучётного и бездоговорного потребления электрической энергии. Подведены итоги работы в этом направлении в 2020 году.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.