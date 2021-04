Брянское кафе отбилось от скандального иска о мишке Тедди

Владелец авторских прав на игрушку судится с предпринимателями по всей стране.

Владелец кафе «Терраса» в ТРЦ «АэроПарк» в Брянске выиграл по делу о претензиях правообладателя на игрушечного медвежонка «Тэтти Тедди».

Дело по иску компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» к индивидуальному предпринимателю о взыскании компенсации в размере 10 тысяч рублей к за нарушение исключительных прав рассмотрел Арбитражный суд Брянской области.

Как сообщили в суде, «Карт Бланш Гритингс Лимитед» является обладателем исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю» («А grey bear with a blue nose? The story of Me to You») медвежонка «Тэтти Тедди» («Tatty Teddy»).

Представитель компании заметил медвежонка с голубым носом в детской игровой зоне кафе «Терраса» на первом этаже «АэроПарка». В доказательство истец представил фото и видео, сделанные в кафе.

Однако брянский суд посчитал, что представитель компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» не представил доказательств того, что медвежонок принадлежит владельцу кафе.

Последний сослался на то, что игрушку забыл кто-то из посетителей. Впоследствии игрушку вернули владельцу на основании его письменного заявления.

В результате суд решил, что само по себе хранение игрушки не является самостоятельным способом использования произведения и не требует специального согласия правообладателя.

В удовлетворении иска компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» отказали.

Отметим, что аналогичными исками обладателя прав на медвежонка Тедди в последние годы столкнулись многие предприниматели в разных российских регионах.