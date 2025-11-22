Участники проекта «Брянские герои» оценили прямую линию губернатора

Участники проекта «Брянские герои» назвали прямую линию губернатора мастер-классом по общению с населением и поразились компетентностью главы региона. Об этом рассказали в издании «Брянск Today».

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл прямую линию с жителями. Участники регионального кадрового проекта «Брянские герои» смотрели трансляцию и высоко оценили онлайн-встречу главы региона с населением.

«Суть и смысл программы, в которую мы стремились попасть — стать частью управленческой команды, поэтому для нас прямая линия Александра Богомаза — это ещё и мастер-класс по общению с населением. И у нашего губернатора есть чему поучиться — умение слышать, выделять суть проблемы, сразу же находить подходы к решению. Плюс, конечно же, совершенная корректность и уважительное отношение», — отметил Эдуард Кленичев.

Алексея Тарабарко поразила компетентности брянского губернатора в разных сферах и вопросах

«Не всякий предприниматель знает своё малое предприятие, как Александр Богомаз — обширную нашу область. При этом, он видит и элементы, и их взаимосвязи, и всю систему целиком. Это производит сильное впечатление», — подчеркнул Алексея Тарабарко.

Александр Головачёв главным в прямой линии назвал то, что Александр Богомаз считает военнослужащих великими людьми. Об это губернатор сказал в беседе с отцом лыжника Большунова.