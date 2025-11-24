Сейчас в Брянске +18 О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в школе Брянска

2025, 24 ноября 09:43
Мемориальную доску в честь погибшего военного открыли в школе Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

В школе № 2 имени Д.Е. Кравцова в Брянске в минувшую пятницу прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски. В граните увековечили память о военнослужащем Юрии Новикове. Выпускник школы погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. 

Почтить память Героя пришли представители власти,  общественных организаций и фондов, педагоги и ученики с родителями, друзья и одноклассники военного. Мемориальную доску открыли одноклассники воина и директор школы. Собравшиеся почтили память Героя минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

Юрий Новиков родился в Брянске. В июле 2023 года он отправился добровольцем на СВО, где служил в воздушно-десантных войсках. В марте 2024 вдвоем с товарищем они взяли опорный пункт врага, одержав верх в бою с превышающим в разы личным составом противника. В конце сражения Юрий Новиков получил смертельное ранение при атаке беспилотника. Он награжден «Орденом Мужества» посмертно.

