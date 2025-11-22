Город32

Председатель брянской Общественной палаты оценил прямую линию губернатора на «пятёрку»

2025, 22 ноября 12:31 Люди
Председатель брянской Общественной палаты оценил прямую линию губернатора на «пятёрку»
Источник фото

Председатель Общественной палаты Брянской области оценил пятую прямую линию губернатора на «пятёрку». Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

 

 

Председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов прокомментировал пятую прямую линии губернатора Александра Богомаза с жителями.

«Александр Васильевич никогда не боялся острых вопросов, но на этот раз он, кажется, категорически запретил своей команде подбирать «удобные» обращения. Даже из тех вопросов, которые были записаны заранее, в эфир дали самые злободневные. И губернатор с честью на них ответил, продемонстрировав компетентность и готовность решать проблемы любого масштаба», — отметил общественник.

Валерий Родоманов подчеркнул, что губернатор хорошо знает регион в целом и помнит конкретные проблемы каждого муниципалитета.

«Главное внимание – людям, простым, рядовым жителям Брянщины. Даже если человек требует того, что ему не полагается по закону, губернатор спокойно, но твёрдо разъясняет, как должно быть и чем может помочь», — добавил Родоманов.

Председатель Общественной палаты добавил, что прямая линия заслуживает высшей оценки.

«Пятая прямая линия вышла на пятёрку. И я, и все зрители увидели человечного, хозяйственного, мудрого руководителя, готового выслушать каждого и предложить разумное решение любой проблемы», — заключил Родоманов.

 

Фото: РИА Стрела

 

Читайте также
Брянский губернатор подвёл итоги прямой линии с жителями
22 ноября 12:20
Брянский губернатор подвёл итоги прямой линии с жителями
На Кургане Бессмертия в Брянске благоустроят клумбы и фонтан
21 ноября 20:22
На Кургане Бессмертия в Брянске благоустроят клумбы и фонтан
«Все получили или квартиры, или возмещение»: брянский губернатор прокомментировал ситуацию с дольщиками
21 ноября 19:35
«Все получили или квартиры, или возмещение»: брянский губернатор прокомментировал ситуацию с дольщиками
Спорткомплекс в Клинцах построят за счет областного и федерального бюджета
21 ноября 18:59
Спорткомплекс в Клинцах построят за счет областного и федерального бюджета

Новости регионов

Актуальные темы

Суды
Житель Астрахани за обман директора магазина в Почепе отправился в колонию
Транспорт
Брянская область стала лидером в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Образование
25 брянских школ получили знаки качества Рособрнадзора
События
Волонтёры «Лиза Алерт» ищут 49-летнего мужчину в Брянске
ЖКХ
Где мы будем складывать мусор: брянские власти делают ставку на время

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм
«Проектная исповедь» от «Ростелекома»: как найти решения ИТ-дилемм

13 ноября состоится ежегодная онлайн-конференция от ИТ-команды «Ростелекома» «Проектная исповедь». В 2025 году она пройдет в формате интерактивного сериала-квеста «Разделение» и будет посвящена поиску решений в ситуациях, где нет единственно верного ответа.

Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом
Двухэтажный поезд начал курсировать между Брянском и Санкт-Петербургом

Сегодня между Брянском и Санкт-Петербургом начал курсировать новый двухэтажный поезд №139/140 формирования АО «ФПК». По сравнению с одноэтажным составом количество мест увеличилось на 108. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Брянской области Денис Амеличев, заместитель начальника Московской железной дороги Марат Шайдуллин и начальник Московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания » Денис Тихонов.

«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» напоминают жителям Брянской области о необходимости соблюдения правил электробезопасности в зимний период
«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» напоминают жителям Брянской области о необходимости соблюдения правил электробезопасности в зимний период

Зима – время повышенной нагрузки на электрооборудование. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянксэлектро» просят жителей брянского региона уделять повышенное внимание соблюдению правил электробезопасности в холодное время года.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика