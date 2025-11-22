Председатель брянской Общественной палаты оценил прямую линию губернатора на «пятёрку»

Председатель Общественной палаты Брянской области оценил пятую прямую линию губернатора на «пятёрку». Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

Председатель Общественной палаты Брянской области Валерий Родоманов прокомментировал пятую прямую линии губернатора Александра Богомаза с жителями.

«Александр Васильевич никогда не боялся острых вопросов, но на этот раз он, кажется, категорически запретил своей команде подбирать «удобные» обращения. Даже из тех вопросов, которые были записаны заранее, в эфир дали самые злободневные. И губернатор с честью на них ответил, продемонстрировав компетентность и готовность решать проблемы любого масштаба», — отметил общественник.

Валерий Родоманов подчеркнул, что губернатор хорошо знает регион в целом и помнит конкретные проблемы каждого муниципалитета.

«Главное внимание – людям, простым, рядовым жителям Брянщины. Даже если человек требует того, что ему не полагается по закону, губернатор спокойно, но твёрдо разъясняет, как должно быть и чем может помочь», — добавил Родоманов.

Председатель Общественной палаты добавил, что прямая линия заслуживает высшей оценки.

«Пятая прямая линия вышла на пятёрку. И я, и все зрители увидели человечного, хозяйственного, мудрого руководителя, готового выслушать каждого и предложить разумное решение любой проблемы», — заключил Родоманов.

Фото: РИА Стрела