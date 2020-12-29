За прошлую неделю дистанционные мошенники обманули 39 брянцев

Суммарный улов аферистов превысил 5,5 млн рублей.

На прошлой неделе 39 жителей Брянщины заявили в полицию, что пострадали от телефонных и онлайн мошенников. На счета аферистов они перечислили в общей сложности более 5,5 млн руублей.

Как сообщает УМВД по Брянской области, традиционно максимальный улов собрали злоумышленники, которые при звонках представлялись сотрудниками банком. Им удалось обмануть 27 жителей региона и выудить у них более 5,43 млн рублей.

У жителя Брянска 24 лет выманили 37 тыс. рублей под предлогом вхождения в прибыльный онлайн бизнес. По аналогчной схеме были обмануты жительница Бежицы на 35 тыс. рублей и жительница Клинцовского района на 30 тыс.

62-летняя брянчанка перевела аферистам 14,2 тыс. рублей, думая, что выручает родственника, у которого якобы возникли проблемы с полицией.

Житель Погарского района и житель Советского района Брянска пострадали от действий взломщиков аккаунтов в соцсетях. Думая, что одалживают деньги знакомым, они перевели аферистам 3,5 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно.

У жительницы Карачевского района 73 лет мошенники списали 100 тыс. рублей под предлогом покупки выставленной ей на продажу квартиры. По той же схеме обманули на 50 тыс. рублей жительницу Клинцовского района, на 38 тыс. — жителя Севского района, покупавшего токарный станок, на 20 тыс. — водителя из Брянска, рекламировавшего перевозку грузов, на 12 тыс. рублей — женщину из Жуковского района, продававшую поросят, и жительницу Клинцовского района, заказавшую сайт — на 10 тыс. рублей.

По всем заявлениями решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества.