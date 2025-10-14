Брянец завоевал три медали первенства России по тяжёлой атлетике. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Иркутске прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. В весовой категории до 102 кг выступил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Брянска Максим Степин. Он завоевал серебряную медаль в рывке с результатом 138 кг. В толчке и в сумме двоеборья брянец стал бронзовым призёром.