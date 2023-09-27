К зиме готовы 339 котельных Брянска

339 котельных Брянска готовы к началу отопительного сезона. Об этом сообщили в городской администрации.
На коллегии при главе горадминистрации Александре Макарове обсудили подготовку Брянска к зиме.
К началу холодов уже готовы 339 котельных. На ремонт и обслуживание теплотрасс в этом году потратили почти восемь миллионов. Также, в преддверии зимы специалисты Брянского городского водоканала промыли 90 километров водопроводных труб и проложили более 700 метров новых, а также прочистили свыше 100 километров канализации.
«Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону было потрачено более 70 миллионов рублей», — доложил руководитель городского комитета по ЖКХ Владимир ТЮКАНЬКО.
К приёму тепла готовы более 2500 многоквартирных домов. Там отремонтировали кровлю и межпанельных швов. В 61 многоэтажке прошел капремонт.
138 управляющих компаниях и ТСЖ готовы принять тепло в подведомственные им дома. Но УК «Квартал Плюс», «Альфа», «Союз» и «Марис» так и не предоставили документы о готовности. Представители последней компании не пришли на коллегию, чтобы объяснить причины нарушений. Подготовить к зиме подведомственные компании 14 домов в Советском районе помогает УК «Гермес».
Александр Макаров поручил коммунальщикам закончить подготовку к зиме до 1 октября.
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