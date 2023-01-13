Город32

«Партизанская ёлка» прошла под Брянском

2023, 13 января 18:00 Лента новостей
«Партизанская ёлка» прошла под Брянском
Источник фото

«Партизанская ёлка» прошла на мемориале «Стоянка Виноградова» под Брянском. 

Просветительское мероприятие организовал Брянского государственного краеведческого музея. «Партизанскую ёлку» провели на мемориале «Стоянка Виноградова». Новый год у исторической живой партизанской ели встречали потомки партизан-виноградовцев, работники музея и мемориального комплекса «Партизанская поляна», участники Российского военно-исторического общества, а также поисковики, ветераны, школьники и юнармейцы.

Сотрудники историко-краеведческого музея Дятьковского района организовали историческую реконструкцию. Участники возложили цветы к мемориалу. А потом всех накормили полевым партизанским обедо под песни военных лет.

Традиция встречать Новый год у партизанской появилась в декабре 1941 года. Партизанами комсомольско-молодёжной роты отряда Виноградова нарядили небольшую ёлочк пулеметными лентами, бинтами и гильзами. Друг другу они вручили и подарки, сделанные своими руками. После войны у выросшей у этой ели собирались партизаны и отмечали Новый год по старому стилю.

«Партизанская ёлка» открывает цикл мероприятий к году 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, отметили в Брянском государственном краеведческом музее.

Читайте также
В брянском музее откроется выставка о встрече партизанов со Сталиным
16 сентября 09:03
В брянском музее откроется выставка о встрече партизанов со Сталиным
Брянский музей проведёт экскурсию «Деревянная сказка»
24 июня 15:39
Брянский музей проведёт экскурсию «Деревянная сказка»
Самовар XIX века и книгу 1797 года передали в Брянский краеведческий музей
05 апреля 12:55
Самовар XIX века и книгу 1797 года передали в Брянский краеведческий музей
В брянском музее открылась выставка военно-исторической миниатюры
09 марта 18:14
В брянском музее открылась выставка военно-исторической миниатюры

Новости регионов

13.01.2023 11:49
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
12.01.2023 16:17
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве

Актуальные темы

Общество
Пятиметровую змею нашли в мусоре в Комаричах
Происшествия
Брянские волонтеры и полиция ищут Сергея Картавцева
Происшествия
Две женщины погибли в ДТП на брянской трассе
Общество
«Брянская учительская газета» отметила 20-летие
Происшествия
19-летнюю девушку обвиняют в убийстве брянца

Новости партнёров

О недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации
О недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы о разъяснении некоторых положений Федерального закона «О защите конкуренции»  о недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации.

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Погрузка на железной дороге в Брянской области в 2022 году выросла на 5,2%
Погрузка на железной дороге в Брянской области в 2022 году выросла на 5,2%

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 2,1 млн тонн, что на 5,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В новый год с обновленным автопарком
В новый год с обновленным автопарком

Для повышения надежности электроснабжения потребителей и оперативности ликвидации последствий нештатных ситуаций 11 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в начале года получили новые автомобили.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.