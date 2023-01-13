«Партизанская ёлка» прошла под Брянском

«Партизанская ёлка» прошла на мемориале «Стоянка Виноградова» под Брянском.

Просветительское мероприятие организовал Брянского государственного краеведческого музея. «Партизанскую ёлку» провели на мемориале «Стоянка Виноградова». Новый год у исторической живой партизанской ели встречали потомки партизан-виноградовцев, работники музея и мемориального комплекса «Партизанская поляна», участники Российского военно-исторического общества, а также поисковики, ветераны, школьники и юнармейцы.

Сотрудники историко-краеведческого музея Дятьковского района организовали историческую реконструкцию. Участники возложили цветы к мемориалу. А потом всех накормили полевым партизанским обедо под песни военных лет.

Традиция встречать Новый год у партизанской появилась в декабре 1941 года. Партизанами комсомольско-молодёжной роты отряда Виноградова нарядили небольшую ёлочк пулеметными лентами, бинтами и гильзами. Друг другу они вручили и подарки, сделанные своими руками. После войны у выросшей у этой ели собирались партизаны и отмечали Новый год по старому стилю.

«Партизанская ёлка» открывает цикл мероприятий к году 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, отметили в Брянском государственном краеведческом музее.