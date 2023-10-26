Брянские эксперты оценили роль России в создании нового мироустройства

Участники «Экспертного клуба» обсудили тему выдвижения России в центр внимания общественности в мире. Страну обсуждают политические деятели и СМИ как в негативном ключе, так и как пример противостояния несправедливости.

Брянские эксперты оценили оценили причины такого внимания, а также роль России в создании нового мироустройства.

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что после Второй Мировой страны договорились о мирном существовании, несмотря на кризисы и противоречия.

«Основа этого удачного мироустройства – право, как всякое право, опирающееся на согласие сторон при заключении договоров и на верховенство закона в международных отношениях. Но, шаг за шагом, эта стабильная система подверглась коррозии», — отметил эксперт.

Егорушкин также привел слова президента России Владимира Путина, о появлении якобы правил, которые регулируют международный порядок. Однако глава страны отмечает, что их не существует.

«Возвращение правового подхода в международные отношения – необходимое условие возникновения справедливого мироустройства. Именно в этом направлении работают и Президент, и наш дипломатический корпус, и все наши друзья за рубежом», — добавил эксперт.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов подчеркнул, что пристальное внимание мирового сообщества — это огромная ответственность для России.

«Политики и политологи всего мира не просто прислушиваются, ловя сигналы, но тщательно мониторят российское информационное поле. И это требует более взвешенной риторики, как направленной на внешнюю аудиторию, так и на внутреннюю», — подчеркнул Попов.

В частности, эксперт призвал политиков и СМИ подбирать правильные слова теме ядерного оружия.

«Страх, испуг, тревога и опасения очень легко переходят в неприязнь, а то и ненависть. Понимая это, дело исправляет Президент, время от времени подтверждая неизменность российской позиции по вопросу применения ядерного оружия», — заключил Попов.