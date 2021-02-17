Брянский политолог предложил дать кнута «постсоветским иждивенцам»

Брянский политолог Александр Турыкин на своей странице в социальной сети опубликовал эссе о взаимоотношениях России и некоторых постсоветских государств.

Приводим текст статьи Александра Турыкина полностью.

Кнут и пряник постсоветской исключительности.

6 февраля 1854 года русскими первопроходцами основана крепость Верный, которая в 1921 году была переименована в Алма-Ату. Памятная дата вкупе с некоторыми новостями, поступающими из Казахстана, дает повод поговорить о национальной политике на постсоветском пространстве.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин поднял важный вопрос о справедливости территориальных границ постсоветских государств. Во время выступления на телеканале «Россия 1» Путин отметил, что ряд республик, вышедших из Союза, получили в свой «багаж» помимо своих еще и «огромное количество традиционных российских исторических территорий».

И, действительно, с крушением СССР границы современных постсоветских государств были определены формально. Многие из современных постсоветских республик вообще не имели прежде своей государственности. Обзавелись ею они лишь благодаря нацполитике Ленина. Владимир Ильич, придя к власти, взял курс на замещение русского национального духа интернациональным. Однако одновременно с этим он ублажал этнических националистов, раздав им территориальные пряники и поделив страну по национальному признаку.

СССР уже много лет нет на карте, но порочная привычка руководителей постсоветских республик получать от России халявные пряники осталась. Пребывая в плену горделивых иллюзий величия своих наций, они почему-то до сих пор считают, что Россия им что-то должна. Внешняя политика большинства постсоветских стран сводится к откровенному шантажу: от нас просят бонусов, грозя в случае отказа лечь под западный вектор.

Самое печальное, что отчасти мы и сами виноваты в этом – слишком долго наша страна шла на постоянные уступки, поощряя постсоветское иждивенчество. Между тем, руководители бывших союзных республик, получив от России пряник, не успокаиваются и начинают просить новые бонусы, попутно пританцовывая под американскую дудку.

На этот раз отличился Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что «модернизация казахского алфавита» (переход на латиницу) «продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка»!

То есть, мы видим очевидный прогиб под США, направленный на вытеснение русского языка с территории республики. Однако преподносится он как желание «расширить коммуникационные возможности казахского языка». Звучит бредово, но это отнюдь не политическая шизофрения – это прагматичный цинизм.

Руководители постсоветских республик действуют по обкатанной схеме: сначала получают американские бонусы, торгуя русофобией, а после ждут, когда Россия даст им очередной пряник и тогда они вновь продекларируют преданность. Однако игра должна быть правдоподобной, поэтому руководство республик поощряет радикальных националистов, чтобы на их фоне выглядеть вменяемо и более успешно водить Россию за нос.

Поэтому не удивительно, что казахские радикалы идут дальше президента республики и заявляют, что обширные части российских земель якобы принадлежат казахам: Саратовская, Тюменская, Оренбургская, Астраханская, Челябинская и даже Омская область определены неучами как «территория земель казахского народа».

Отметим, что значительная часть населения постсоветских государств работает в России, заметная часть доходной части бюджетов республик также формируется благодаря России. Быть может, хватит раздавать пряники? Не пришло ли время задействовать кнут?