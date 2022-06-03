Губернатор и председатель облдумы поздравили нового председателя Брянского облсуда

Александр Курганов заявил, что своей целью на посту видит сохранение лучших традиций.
Губернатор Александр Богомаз и председатель облдумы Валентин Суббот поздравили с назначением на должность председателя Брянского областного суда Александра Курганова.
Место было вакантным с октября 2020 года. Предыдущего председателя Евгения Быкова направили на аналогичный пост в Калининград.
Указом Президента России Владимира Путина от 23 мая на должность председателя Брянского областного суда назначен Александр Курганов. В декабре прошлого года его кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей России.
Александру Курганову 56 лет. Он выпускник Саратовского юридического института имени Курского. Работал следователем органов внутренних дел, с 1996 года – судьей. В 2018 году был назначен заместителем председателя Орловского областного суда.
Александр Богомаз отметил, что главная задача, стоящая перед брянскими судами, – осуществление правосудия таким образом, чтобы все судебные решения были законными, обоснованными и справедливыми.
«Это решение Президента России является убедительным признанием вашего профессионализма и большого личного вклада в развитие и совершенствование судебной системы Российской Федерации», – сказал Валентин Суббот.
Александр Курганов в свою очередь заявил, что своей целью на данном посту он видит сохранение лучших традиций того, что было сделано ранее, для достижения стабильной работы судебной системы Брянской области. Он также сообщил, что доступ граждан к правосудию, максимальная его открытость, соблюдение принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются важнейшими направлениями развития судебной системы в целом.
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