Брянец стал очевидцем коррупционной схемы украинской полиции

Харьковские полицейские пытались спровоцировать жителя Брянска украинского происхождения на взятку под предлогом якобы незаконности двух гражданств.

В канун Нового года выходцы из Украины, которые находятся на заработках или постоянно живут в России, традиционно едут в родные места провести новогодние каникулы с родственниками. Изрядная часть этого потока идет через Харьков, и местные полицейские, похоже, решили на них подзаработать. Объектом их «охоты» стали едущие из России люди, которые получили здесь граждантсво, но не отказались от украинского. Выявив этот факт при проверке документов, они начинают стращать граждан изъятием одного из паспортов в надежде, что жертва испугается и предпочтет откупиться. Об этой криминальной схеме харьковских стражей порядка нам рассказал читатель, который вчера столкнулся с ней дважды.

С его слов, первый раз полицейские попросили его предъявить документы на автостанции рядом с местным железнодорожным вокзалом, на которую приходят микроавтобусы, подбирающие пассажиров на границе. Раньше она принимала и автобусы из Белгорода, но из-за коронавирусных ограничений все прямые рейсы между Украиной и Россией были отменены. При виде отсутствия российских штампов о пересечении границы в украинском загранпаспорте полицейский спросил, как так получилось. А узнав, что есть и российский паспорт, начал запугивать: сейчас приедут из СБУ и один из паспортов изымут — или украинский, или российский.

«Я — калач тертый, а вопрос ситуации со вторым гражданством, которое законами Украины якобы запрещено, изучил досконально, — рассказывает наш читатель. — Ни про какой запрет ни в каком из украинских законов не написано. В Конституции — только про то, что гражданство единое. В украинском законе о гражданстве — что если иностранец получил украинское гражданство или украинец — иностранное, в правоотношениях с Украиной он остается гражданином Украины. Теоретически добровольное принятие иного гражданства — основание для потери украинского. Но, в отличие от Узбекистана, не ведет к его автоматической утрате. А для этого еще надо доказать, что гражданство принято добровольно. Да и если запустить это процедуру, дело небыстрое, а до ее завершения гражданин Украины остается таковым со всеми правами и обязанностями. Так что изымать паспорт никто не имеет права, да и не относится этот вопрос к компетенции ни СБУ, ни пограничников, ни таможни, ни полиции — только государственной миграционной службы Украины и ее консульских учреждений за границей. Плюс я знаю, что такое харьковский мент: это существо алчное и наглое, но если знать свои права и стоять на своем, давая понять, что взятки не будет, быстро утрачивает интерес и сливается. Так вышло и на этот раз. Но многие не знают своих прав, боятся, а некоторым проще заплатить, скажем, 1 тыс. рублей или ее эквивалент в гривнах, чтобы отстали.

Так было и при Януковиче, и до него. Ну а теперь остается лишь констатировать, что аваковская реформа полиции оказалась очередным бла-бла-бла, а обладатели двух паспортов после такого произвола разве что задумаются, нужен ли им вообще украинский. Для поездок в Европу он, конечно, удобнее. Но при мне парень из Краматорска в Гоптовке (украинский пункт пропуска между Белгородом и Харьковом) показал российский паспорт, хотя до этого говорил, что есть и украинский — так ему спокойнее».