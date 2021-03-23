Брянские чиновники экономят на вывозе спиленных веток

Из-за нехватки средств они нарушают федеральный закон.
Контейнерные площадки в Брянской области завалены спиленными ветками. Фото с мест складирования растительных отходов региональному оператору присылают возмущенные водители мусоровозов. Возглавляют антирейтинг Клинцы.
По закону растительные отходы не относятся к ТКО – вывозить их коммунальщики обязаны самостоятельно по отдельному договору с организацией, обладающей разрешительной документацией.
В октябре 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии России разъяснило: региональные операторы вывозить такие отходы не обязаны. Несмотря на это многие брянские УК и ТСЖ просят дворников складировать все растительные отходы, собранные после уборки дворов и кронирования деревьев, в контейнеры для ТКО.
Такую же позицию нередко занимают и руководители органов местного самоуправления. При этом «ответственность за обращение с такими отходами лежит на органах самоуправления», отметил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Именно в их бюджетах на благоустройство должны быть заложены соответствующие денежные средства.
«Как показывает практика, к сожалению, далеко не все органы местного самоуправления при формировании статьи расходов на благоустройство территорий закладывают в бюджет средства на вывоз растительных отходов. Одна из причин – дефицит бюджета. В течение прошлого года мы провели много рабочих встреч с представителями органов власти и местного самоуправления и надеемся, что в этом году ситуация с вывозом растительных отходов будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Но вот пришла весна, и сотрудники коммунальных служб стали готовить придомовые и общественные территории к летнему сезону – обрезать ветки деревьев и кустарников», – прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
По его словам, опасения по-прежнему вызывают и действия, вернее бездействие, УК, ТСЖ и ТСН.
«В Брянской области около четырехсот организаций обслуживают многоквартирные дома, но только десять из них заключили договор с регоператором и оплачивают вывоз спиленных веток, порубочных остатков деревьев, скошенной травы и опавшей листвы. Остальные же, похоже, это делать не собираются», – отметил Владимир Чашников.
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