Брянские чиновники экономят на вывозе спиленных веток

Из-за нехватки средств они нарушают федеральный закон.

Контейнерные площадки в Брянской области завалены спиленными ветками. Фото с мест складирования растительных отходов региональному оператору присылают возмущенные водители мусоровозов. Возглавляют антирейтинг Клинцы.

По закону растительные отходы не относятся к ТКО – вывозить их коммунальщики обязаны самостоятельно по отдельному договору с организацией, обладающей разрешительной документацией.

В октябре 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии России разъяснило: региональные операторы вывозить такие отходы не обязаны. Несмотря на это многие брянские УК и ТСЖ просят дворников складировать все растительные отходы, собранные после уборки дворов и кронирования деревьев, в контейнеры для ТКО.

Такую же позицию нередко занимают и руководители органов местного самоуправления. При этом «ответственность за обращение с такими отходами лежит на органах самоуправления», отметил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Именно в их бюджетах на благоустройство должны быть заложены соответствующие денежные средства.

«Как показывает практика, к сожалению, далеко не все органы местного самоуправления при формировании статьи расходов на благоустройство территорий закладывают в бюджет средства на вывоз растительных отходов. Одна из причин – дефицит бюджета. В течение прошлого года мы провели много рабочих встреч с представителями органов власти и местного самоуправления и надеемся, что в этом году ситуация с вывозом растительных отходов будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Но вот пришла весна, и сотрудники коммунальных служб стали готовить придомовые и общественные территории к летнему сезону – обрезать ветки деревьев и кустарников», – прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

По его словам, опасения по-прежнему вызывают и действия, вернее бездействие, УК, ТСЖ и ТСН.

«В Брянской области около четырехсот организаций обслуживают многоквартирные дома, но только десять из них заключили договор с регоператором и оплачивают вывоз спиленных веток, порубочных остатков деревьев, скошенной травы и опавшей листвы. Остальные же, похоже, это делать не собираются», – отметил Владимир Чашников.