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Брянские эксперты обсудили доверие жителей к СМИ и соцсетям

2023, 17 августа 10:40 Общество
Брянские эксперты обсудили доверие жителей к СМИ и соцсетям
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Участники «Экспертного клуба» из Брянской области обсудили роль соцсетей и СМИ в формировании актуального инфополя, а также доверие граждан к источникам.

В августа десять лет исполнилось платформе «Телеграм». Участники «Экспертного клуба» обсудили роль соцсетей и традиционных СМИ в формировании актуальной повестки.

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин привел данные опроса ВЦИОМ. Согласно ему телеграм-каналам доверяет 31% респондентов. В основном это аудитория в возрасте от 18 до 30 лет. Телевидению же больше доверяют жители в группе 60+.

«К тому же, наблюдается тенденция к падению популярности телевидения – в 2015 году ему доверяли более 60% респондентов. Исходя из этого, не стоит обольщаться и считать, что «телевизор победил все остальные бытовые приборы». Информационное противостояние на всех площадках лишь разгорается, и нам всем придётся немало потрудиться, чтобы защитить истину и избавиться от потока фейков», – добавил эксперт.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов уверен, что во времена пандемии у большинства россиян выработался иммунитет к фейкам. 

«Позже, с началом СВО, украинский режим обрушил на россиян настоящее цунами фейков с целью вызвать панику и дестабилизацию. Но хорошо проплаченный энтузиазм бойцов ЦИПСО не достиг результата, иммунитет сработал», – подчеркнул эксперт.

Максим Попов считает, что жители не доверяют новостям в социальных сетях или телеграм-каналах.

«Скорее, люди привыкли, что новость из одного источника ещё ничего не значит, и никто не торопится делать выводы или рассылать её друзьям и знакомым. И лишь убедившись, что что информация приходит из разных источников, включая официальные, её принимают на веру», – заключил эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров говорит о необходимости введения цензуры на информационном поле.

«Одно дело не впасть в крайность, связанную с исторически сложившимся страхом запрета на всё, что имеет предпосылки «инакомыслия», другое, необходимо понимать, что цифровая реальность привела к необратимому изменению как объёма производимой информации, так и её качеству. При этом, как известно, мозг человека никоим образом не приспособлён к такому формату агрессивного воздействия, приводящему к множественным когнитивным искажениям восприятия», – отметил эксперт.

Руслан Егоров считает, людей пугает разночтения и подмены в соцсетях, поэтому сохраняется доверие к традиционным СМИ. А тему борьбы с фейками обсуждали на сессии ПМЭФ-2023. 

«АНО «Диалог регионы» объявила о запуске информационной системы «Зефир», которая, по словам авторов, способна осуществлять мониторинг аудиовизуальных материалов на основе транскрибации в режиме реального времени и моментально выявлять дипфейки, благодаря алгоритмической оценке и анализу с помощью искусственного интеллекта. По данным из официальных СМИ тестирование данной системы показало высокий уровень выявления фальсифированной и искажённой информации — до 87%», – отметил Егоров.

Также продукты в области кибербезопасности разрабатывает и Центр технологий кибербезопасности «РТК-Солар».

«Остаётся надеяться, что подобные российские разработки, при должном уровне внедрения, смогут в ближайшем будущем обусловить превалирование как достоверной, официально подтверждённой новостной повестки, так и иного рода информации», – заключил эксперт.

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