Брянский таксист объяснил, почему растут цены на проезд

Все дело в погоде. расценках на ГСМ и политике операторов.
Участник одного из брянских сообществ во ВКонтакте, который, с его слов, по выходным подрабатывает в такси ответил от имени коллег на возмущение брянцев ростом тарифов на проезд.
«Помимо основной работы, в выходные я выезжаю немного подкалымить в такси , и последнюю неделю я слышу одни и те-же слова . Как у вас дорого стало , почему такой тариф бешенный , вот раньше за 150 ездил сейчас 300. Я задаю встречный вопрос — уважаемый вот вы сегодня встали , зубки почистили , умылись оделись и спустились в тёплое такси , которое вас уже ожидает .
И рассказываю ему как сегодня встал я , Я проснулся , в такую погоду побежал заводить машину , почти минут 15 грею ее , потом бегу снова домой умываюсь , одеваюсь . Выхожу снова бегу на парковку до машины , еду на заправку, на заправке в 6 утра нет никого ,заправляюсь сам .
И только потом с баком бензина (газа ) в машине выхожу на линию что бы вы сели и поехали на свою славную работу , вместо того что бы сказать как у вас тепло , слава богу .
Сразу слышу : а че так дорого !? Почему так ? Почему не так ? И вообще зачем это говорить человеку который работает на компанию , Яндекс Такси или диди.
Мы цену не устанавливаем .
А насчет 75 рублей , и садятся 4 человека как свиньи все коврики верх дном , обычно кто работает в такси может выговориться только тогда , когда клиенты выйдут .
Всем спасибо !
Всем добра !
В такой период времени , уж лучше сесть в тёплое такси и спокойно доехать .
Чем потом отдавать в два раза больше на всякие таблетки от простуды и т.д.», — написал он.
Мнения комментаторов традиционно разделились. Часть отнеслись с пониманием, часть возмущаются и возражают, что подрабатывать в такси автора публикации никто не неволит. Некоторые недоумевают из-за скачков цен: порой одно и то же расстояние с разницей в полчаса можно проехать по тарифам, которые разнятся в три раза.
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