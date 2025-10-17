Единство через память: общая история объединяет сильнее границ

История героя-пограничника Николая Сушанова наглядно показывает: у России и Беларуси действительно общая история и общие герои. Этот человек словно соединил своей судьбой две страны — родился на территории нынешней Беларуси, вырос в России, а героический подвиг совершил, освобождая белорусскую землю.

Митинг, посвященный 105-летию со дня рождения Николая Сушанова, собрал в Новозыбкове ветеранов погранслужбы России и Беларуси.

«Подвиг Сушанова — наглядный пример служения Отечеству», — отмечает представитель белорусского землячества Иван Иванишко. А его белорусский коллега Андрей Быченко добавляет: «Мероприятие призвано воспитать молодёжь на подвигах предыдущих поколений».

Председатель ветеранской организации Сергей Кирейков подытожил: «Сушанов — это наша героическая история, которой надо гордиться».

Когда ветераны двух стран стоят плечом к плечу у памятника общему герою, понимаешь: есть вещи сильнее любых границ и политических разногласий.

Фотографии пресс-службы погрануправления ФСБ России по Брянской области.