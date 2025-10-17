Единство через память: общая история объединяет сильнее границ
История героя-пограничника Николая Сушанова наглядно показывает: у России и Беларуси действительно общая история и общие герои. Этот человек словно соединил своей судьбой две страны — родился на территории нынешней Беларуси, вырос в России, а героический подвиг совершил, освобождая белорусскую землю.
Митинг, посвященный 105-летию со дня рождения Николая Сушанова, собрал в Новозыбкове ветеранов погранслужбы России и Беларуси.
«Подвиг Сушанова — наглядный пример служения Отечеству», — отмечает представитель белорусского землячества Иван Иванишко. А его белорусский коллега Андрей Быченко добавляет: «Мероприятие призвано воспитать молодёжь на подвигах предыдущих поколений».
Председатель ветеранской организации Сергей Кирейков подытожил: «Сушанов — это наша героическая история, которой надо гордиться».
Когда ветераны двух стран стоят плечом к плечу у памятника общему герою, понимаешь: есть вещи сильнее любых границ и политических разногласий.
Эксперты в экспорте
Смоленские компании одержали победу в федеральном этапе Всероссийской премии «Экспортёр года», впервые завоевав призовые места сразу в четырёх номинациях. Среди всех регионов России и городов федерального значения Смоленская область вошла в ТОП‑3 по количеству победителей. Это исторический результат для региона. «Конкурс ежегодно проводится среди крупных компаний, представителей малого и среднего бизнеса, а также ИП, добившихся выдающихся результатов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг
Боевой опыт и новые компетенции
На прошлой неделе в регионе стартовал очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск», реализуемой по поручению Президента РФ Владимира Путина. Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в СВО. Подробнее об обучении смолян рассказал губернатор Василий Анохин. Глава региона напомнил, что на предыдущих этапах программы были отобраны 26 человек.13 курсантов уже начали обучение, ещё 13 приступят
Инновации и традиции
Краткие итоги выставки «Золотая осень» для региона. Смоленская область приняла участие в 27‑й агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла с 8-го по 11 октября Москве, и продемонстрировала свой опыт и достижения. Тема экспозиции области была заявлена как «Место, где инновации соединяются с традициями». На стенде была представлена продукция 19 предприятий: «Вяземский» пряник, выпечка по старинным рецептам, рыбная, молочная продукция, овощные консервы и многое другое. Большая
Будьте здоровы!
Что нужно для качественной медицинской помощи? Конечно, квалифицированные кадры, а ещё – современное оборудование. Этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Часть оборудования приобретаем в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина. Ещё часть – на средства областного бюджета», – отметил Василий Анохин. Так, для Пригорской сельской амбулатории Смоленской ЦРБ и Смоленской