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Эксперты обсудили открытие новой школы в Брянске

2023, 04 февраля 18:10 Общество
Эксперты обсудили открытие новой школы в Брянске
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Брянские обсудили открытие новой школы №72 в областном центре.

Брянские участники «Экспертного клуба» обсудили открытие новой школы №72 на улице Счастливой в областном центре. Поздравить учеников и их учителей в Брянск приехали Министр просвещения России Сергей Кравцов, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова. Школа № 72 — это полноценный образовательный центр.Там есть два спортзала, бассейн, стадион, медиацентр, фотостудия, школьное телевидение, зал хореографии, а также лингафонный кабинет, медико-биологический и инженерно-технологический классы, лаборатории инженерной графики, 3D-моделирования и прототипирования, исследования окружающей среды, природных и искусственных материалов, альтернативных источников энергии, инженерных конструкций.

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин вспомнил слова Президента России к выпускникам прошлого года о том, что им «предстоит творить, создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды».

«Президент абсолютно прав. Но чтобы у завтрашних выпускников всё получилось, сегодня мы должны дать им возможность заложить фундамент будущих успехов. Именно для этого создаются такие образовательные центры, как школа № 72», – отметил Валерий Егорушкин. 

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников подчеркнул, что создание подобных учебных заведений – лучшая инвестиция в будущее региона и страны.

«Смена поколений неизбежна, и когда-то нынешняя детвора примет у нас страну. Как получится развивать её – зависит от знаний, умений, навыков. То есть, от школы. За будущее можно не волноваться, если сегодня детям дать всё самое лучшее, открыть дорогу к знаниям, научить всему, что необходимо в современном мире. И чем лучше будут школы, тем больший багаж знаний получат их выпускники», – уточнил Владимир Чашников. 

Эксперт добавил, что помимо строительства, нужно разобраться с образовательными программами.

«Чтобы наши дети в школе узнавали про Жукова, Сталина, Конева, ведь какое мировоззрение сформируют у молодёжи,таким и станет будущее у страны. Но в этом направлении тоже есть положительные изменения», – заключил Владимир Чашников.

Юрий Клюев отметил, что каждая современная школа – это шаг на пути модернизации всей системы образования региона. 

«В прошлом году капитальный ремонт был проведён в тридцати школах. А это не побелка-покраска, это полная реконструкция, полное обновление, приведение к современным стандартам. И темп не снижается – в нынешнем году также 30 школ будут модернизированы», – уточнил эксперт.

Он также добавил, что в учебных заведениях обновляется материально-техническая база и расширяется профориентационная работа.

«Всё это даёт надежду, что выпускники Брянских школ будут год от года повышать свою конкурентоспособность. И, значит, находить себя в жизни, реализовывать свои таланты и амбиции на благо родной страны», – добавил Юрий Клюев. 

Руководитель Центра геоинформационных технологий брянской области Сергей Сергеев отметил, что школы, отвечающие требованиям сегодняшнего дня, перестали быть уделом столицы. Также они задают стандарт для всей системы образования.

«Неизбежно и «старые» школы будут модернизироваться, перенимать опыт и методики, развивать материально-техническую базу. Таким образом, можно уверенно сказать, что появление суперсовременных школ заметно улучшит уровень образования не только в них, но и во всей Брянской области», – уверен Сергей Сергеев.

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