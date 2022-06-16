Федеральное издание вступилось за бывшую главу Комаричского района, осужденную за взятки

«В виновность Алексеенко люди, которые с ней бок о бок в деревне жили, не верят», – рассказала журналист Ева Меркачева.
«Московский комсомолец» опубликовал материал в защиту бывшей главы администрации Комаричского района Елены Алексеенко, которую на минувшей неделе суд приговорил к семи годам четырем месяцам колонии общего режима за получение взяток.
По версии следствия, с сентября 2019 года по февраль 2020 года Алексеенко совместно со своим заместителем лично и при посредничестве директора МУП «Комаричский коммунальщик» получила от местных предпринимателей 730 тысяч рублей за заключение с ними договоров использования земельных участков для добычи песка. Еще один бизнесмен заплатил 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за незаконное использование земельного участка в предпринимательской деятельности.
«Федеральные СМИ редко когда пишут о коррупции в регионах, если только на скамье подсудимых не окажется крупная рыба – мэр или губернатор – и следственные органы не предоставят красивые фото их завидной роскошной жизни. Но мы на этот раз сделаем исключение. Вместо золотого унитаза у Алексеенко был обнаружен уличный клозет, вместо особняка – деревянный дом с покосившимся забором», – сообщает журналист «МК», правозащитник Ева Меркачева.
Она опубликовала выдержки из письма жителей Комаричского района, выступивших в защиту бывшей главы: «Письмо было очень трогательное, в нем люди рассказывали, как родились и всю жизнь прожили в деревне, как любят свою малую родину и т. д. А далее они сообщали: «Однако есть вопрос, который всех нас очень тревожит и вызывает социальную напряженность среди сельских жителей, он связан с несправедливым отношением к судьбе Елены Ильиничны Алексеенко».
Меркачева рассказала, что фигуранткой головного дела глава администрации стала из-за «чужого песочного бизнеса», который «местные жители называют «песчаной мафией».
«Чем хороша деревня, так это тем, что там все у всех на виду. И любые игры с общественным мнением там невозможны. В виновность Алексеенко люди, которые с ней бок о бок в деревне жили, не верят. А значит, не верят правоохранителям, не верят власти», – заключила журналист.
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