На окраине Брянской области побывала этнографическая экспедиция

Эксперты ОНФ, педагоги и их воспитанники изучили старинный русский зимний обряд «Щедры».

В селе Яловка Красногорского района побывала этнографическая экспедиция. Целю экспедиции, организованной при участии регионального отделения Народного фронта, стало воссоздание старинного русского зимнего обряда «Щедры».

Кроме общественников, в состав экспедиции вошли педагоги и воспитанники детской фольклорной школы «Калинушка» Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина.

Село Яловка находится на окраине Брянской области, почти в 5 километрах от российско-белорусской границы. Такое соседство ярче всего отразилось на характерном говоре местных жителей, которых здесь около 200 человек.

Старожилы рассказывают, что когда-то самым ярким праздником зимы был вечер накануне старого Нового года – Васильев день, именуемый в народе «щедрым». А сам красивый, зрелищный обряд, корни которого уходят еще в дохристианский период Руси, назывался «Щедры» и очень сильно напоминал святочные колядки. Сейчас он стал забываться, утрачена его структура и целостность.

Эксперты тематической площадки Народного фронта «Культура» подключились к реализации проекта «Щедрый вечер, господа, отворяйте ворота!», поддержанного президентским Фондом культурных инициатив.

Несколько дней участники этнографической экспедиции общались с жителями Яловки. Встречи вылились в творческие вечера с исполнением старинных народных песен и частушек. Пожилые жительницы села рассказали про обряд «Щедры» все, что знают, показали все, что смогли сохранить от переданного им когда-то их бабушками и дедушками.

В январе 2022 года участники проекта снова приедут в Яловку, чтобы полностью воспроизвести обряд «Щедры» в его естественной среде и вместе с местными жителями.

Собранный материал после обработки и систематизации планируют издать в специальном сборнике, посвященном селу Яловка, и предложить фольклорным коллективам для включения в репертуар.

Также будет разработана серия занятий по истории обряда «Щедры»: национальный костюм, конструкция обряда, предметы быта, символика, песни, танцы, инструментальные наигрыши и кухня.

«В этих обрядах и песнях – наша национальная идентичность, национальное самосознание, связь с нашими далекими предками. Поэтому мы со стороны Народного фронта будем и впредь оказывать подобным проектам самую активную поддержку. Я уверена, что в перспективе мы не одну такую экспедицию организуем. Наша Брянщина – это уникальный край в плане культурных традиций, так как граничит с двумя славянскими государствами – Украиной и Беларусью», – отметила член регионального штаба Народного фронта, директор Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина Елена Шинкаренко.