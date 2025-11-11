Региональный этап Технофорума «АртПром» стартовал в Брянской области накануне, 10 ноября. Он проходит в рамках Международного фестиваля молодёжного научно-технического творчества «От Винта!».

На площадке мероприятия обмениваются опытом и обсуждают инновационные проекты сотрудники ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых центров и молодёжь.

В Брянской области мероприятия Технофорума пройдут на шести площадках. Участников примут Брянский областной художественный музейно-выставочный центр, Центр опережающей подготовки при Брянском строительном колледже имени профессора Н. Е. Жуковского», Брянский государственный технический университет, а также три промышленных предприятия. Юные таланты продемонстрируют проекты в области промышленной анимации, видео, дизайна и других медианавыков.

На региональном этапе выберут лучшие работы, которые представят на федеральном этапе Технофорума «АртПром». Он пройдёт в 2026 году в Москве.

