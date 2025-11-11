10 медалей привезли брянские каратисты из Калужской области
10 медалей привезли брянские каратисты из Калужской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В городе Людиново Калужской области прошёл Кубок Людиновского района по каратэ. Соревнования посвятили 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алексея Шумавцова.
В турнире участвовали спортсмены из Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областей. Брянск успешно представили воспитанники спортшколы «Олимп».
Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Алексей Киселев, Глеб Кузнецов и Андрей Сыпченко. Второе место занял Егор Данилов. Бронзовыми призёрами стали Тимофей Трушко, Денис Щемелинин, Диана Шарыбкина, Алексей Возиков, Дмитрий Гришанок и Марк Дубовой.