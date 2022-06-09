Ожидается подписание постановления в Минэкономразвития.

Решение вопроса о расширении Белобережского кладбища вышло на финишную прямую.

Проблема стала критической во время пандемии, когда смертность в Белых Берегах выросла, а мест для новых захоронений на действующем кладбище не осталось, сообщает городская администрация.

Близлежащий свободный участок относится к территории Брянского района и входит в состав федерального лесного фонда. Сложная межведомственная процедура по его присоединению, сопряженная с большим количеством законодательных аспектов, могла затянуться на длительный срок.

Благодаря вмешательству прокурора Брянской области Александра Войтовича кропотливую юридическую работу удалось ускорить.

Федеральное агентство лесного хозяйства уже согласовало все документы и издало приказ, позволяющий внести необходимые изменения в генеральный план Брянского района. Сейчас документы находятся в Министерстве экономического развития РФ. Ожидается, что в ближайшие недели будет подписано соответствующее постановление, на основании которого Брянская областная Дума утвердит передачу земельного участка городу.

«Поддержка и координация проводимых межведомственных работ со стороны областной прокуратуры позволила не только оперативно, но и законодательно выверено пройти большую часть пути решения задачи по расширению Белобережского кладбища», – прокомментировал мэр Александр Макаров.

«Ключевые этапы взаимодействия с федеральными структурами реализованы. Сейчас важно продолжать работу не сбавляя темп, помня о том, что жители поселка ждут скорейшего разрешения проблемы», – отметил прокурор Брянской области Александр Войтович.