Участники «Экспертного клуба» прокомментировали премьеру фильма «Огород» в Брянске

Премьеру нового фильма брянского режиссера Ларисы Садиловой прокомментировали участники «Экспертного клуба».

15 и 16 сентября в Брянске бесплатно покажут новый фильм «Огород». Автор киноленты – кинорежиссер, сценарист и продюсер из Брянской области Лариса Садилова. Новый фильм обсудили и участники «Экспертного клуба».

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что фильм передает атмосферу жизни в четырёх сотнях километров от столицы.

«Это, надеюсь, будет интересно и познавательно для жителей Москвы, как и для жителей всей России. А уж брянцы с удовольствием посмотрят кино, снятое в нашем регионе», — считает Егорушкин.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» подчеркнул, что фильм «Огород» станет достойным продолжением «традиций кинематографической Брянщины».

«В наших краях снимались такие фильмы как легендарные «Вызываем огонь на себя», «По тонкому льду», четырехсерийный кинофильм «Отцы и дети». Здесь свою «юбилейную», десятую роль в кино сыграл Андрей Миронов. В брянских лесах снимались Алексей Булдаков и цирковая слониха Рада», – напомнил эксперт.

Директор Брянского лицея №1 имени А. С. Пушкина Юрий Клюев рассказал, что премьеру «Огород» ждут в нескольких регионах.

«Фильм, вошедший в основную конкурсную программу 44-го Московского Международного кинофестиваля, оказался востребованным ещё до выхода на большой экран. В Брянской, Смоленской и Курской областях региональные издания уже пишут о «своём кино», которое «снято у нас», – уточнил Клюев.

Депутат Брянского районного Совета народных депутатов Александр Пронин оценил работу режиссёра киноленты.

«Лариса Садилова снимает особое кино – достоверное, живое, лишенное экранной наигранности и потому пронзительно трогательное. «Огород» – не исключение. Это очень добрый, но заставляющий переосмыслить происходящее вокруг фильм», – отметил эксперт.

Его поддержал социальный предприниматель Руслан Егоров.

«Без сомнения, своим творческим проектом, Лариса Игоревна Садилова придала новый формат достойного представления Брянского региона в масштабах всей страны, где провинция представлена через призму красоты русской природы и искренности человеческих отношений!» – поделился мнением Егоров.

Руководитель Центра геоинформационных технологий брянской области Сергей Сергеев считает, что большинству зрителей фильм будет очень близким и понятным.

«Такого курортного романа вы точно не видели. «Огород» – фильм о чувствах двух людей серебряного возраста, встретившихся в санатории. Жизненная, честная, психологически достоверная история обрамлена столь же достоверными реалиями провинциальной жизни», – подчеркнул эксперт.