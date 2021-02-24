В Дятьковском районе с 23 Февраля поздравили женщин-ветеранов

Людмила Перлова, Любовь Захарова и Евгения Малахова защищали Родину наравне с мужчинами.

В Дятьковском районе с Днем защитника Отечества поздравили трех женщин-ветеранов.

Как сообщает «Дятьковский вестник», руководитель районного отделения «Партии роста», депутат районного Совета народных депутатов Алексей Городинский принял решение поздравить с 23 Февраля всех ныне живущих участников Великой Отечественной войны. К сожалению, их в районе оказалось немного – три женщины.

Самая молодая из участниц войны – 92-летняя Людмила Федоровна Перлова живет в Бытоши. Она поблагодарила Алексея Городинского и всех «ростовцев» за внимание.

В Дятьково живет Любовь Захаровна Захарова. 17-летней девушкой она попала на фронт в 1942 году. Всю войну служила медсестрой на санитарном поезде, где не раз попадала под обстрел вражеских самолетов.

«На всю жизнь запомнила, как может гореть железный вагон, а мы в это время от него раненых в поле оттаскивали. Не забуду никогда молоденьких ребят без рук, без ног, ослепших…» – делится воспоминаниями Любовь Захаровна.

После демобилизации в 1945-м она с мужем-военнослужащим побывала в разных частях Советского Союза. Спустя годы уроженка Карачева обосновалась в Дятьково.

Евгении Александровне Малаховой 98 лет. 19-летней машинисткой разведотдела 50-й армии во время окружения вместе с другими бойцами она попала в плен, но сумела бежать. Долго лесами добиралась до дома, где стала членом подполья.

Евгения Малахова печатала на машинке сводки Совинформбюро и по ночам расклеивала их на улицах. Затем ушла в партизанский отряд, где стала разведчицей. Среди множества ее медалей есть две «За боевые заслуги».

Для ветеранов в День защитника Отечества подготовили подарки: продуктовые наборы, шампанское и чайники.

«Еще раз большое спасибо Людмиле Федоровне, Любови Захаровне и Евгении Александровне за то, что защитили нашу Родину. Вы всегда были и будете для нас примером мужества, верности, любви к Отчизне», – отметили в «Партии роста».