Брянец стал призёром всероссийских соревнований по айкидо
Брянец завоевал бронзовую награду всероссийских соревнований по айкидо. Об этом сообщили в региональном спорткомитете.
В Москве прошёл всероссийский фестиваль айкидо «ТОРНАДО». Брянскую область представляли спортсмены региональной федерации айкидо, межрегионального клуба «БеКСАй» Виктор Прилипко и Алексей Пальшин. Третье место на соревнованиях занял Алексей Пальшин.
Также в рамках фестиваля в зале ЦСиО «Самбо-70» лучшие инструкторы страны провели мастер-классы.